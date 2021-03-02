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Тюменская область вышла в лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов в 2020 году

Экономика, 17:57 02 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала лидером по приросту ипотечной выдачи в 2020 году по стране на основе данных о заемщиках, представленных российскими банками, сообщает пресс-служба управления Росреестра региона со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Более 75 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в управлении областного Росреестра, что на 15,8% выше итогового показателя прошлого года. От общего числа взятых жителями региона жилищных кредитов 4,2 тыс. приходится на льготную ипотеку, 559 прав зарегистрировано по программе сельской ипотеки.

В ведомстве отметили, что доля электронной регистрации ипотеки увеличилась с 15 до 40% в течение 2020 года.

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# ипотека , Росреестр , Тюменская область

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