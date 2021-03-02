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Предпринимателей приглашают обсудить новые меры господдержки в Тюменской области

Экономика, 15:03 02 марта 2021

из аккаунта Антона Машукова в Instagram

Поделиться предложениями по введению новых или изменению существующих мер господдержки в Тюменской области могут предприниматели, самозанятые и те, кто только мечтает открыть собственное дело, в прямом эфире 3 марта.

На разговор приглашает директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Антон Машуков. Речь пойдет о проекте нового пакета мер поддержки, уточнил он в Instagram. Ознакомиться с проектом можно здесь.

"Убежден, что только в формате открытого диалога с бизнес-сообществом мы сможем сформировать эффективные меры и сервисы, которые решат ряд проблем и расширят предпринимательскую деятельность в регионе. Каждый будет иметь возможность внести свою лепту в развитие бизнес-среды: дать предложения, задать вопрос", - написал он.

Трансляция будет идти в аккаунте Антона Машукова в Instagram и сервисе Zoom. Начало - в 11 часов 30 минут.

Евгения Шевцова

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# Антон Машуков , господдержка , предприниматели

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