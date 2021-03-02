Андрей Пантелеев: "Сотрудничество с Ассоциацией машиностроителей сделает регион еще более привлекательным для инвестиций"

с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram

Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Тюменской области и региональной Ассоциацией машиностроителей в технопарке 2 марта. Намечен план работы по привлечению инвестиций и подготовке кадров. Об этом заместитель губернатора Андрей Пантелеев написал в Instagram.

"Безусловно, одним из ключевых направлений сотрудничества с Ассоциацией машиностроителей выделяем создание условий для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Совместно проведем серию мероприятий, в том числе конкурсы профмастерства, конференции, специализированные семинары", - говорит Пантелеев.

Предприятия ассоциации, добавил он, образуют основной костяк обрабатывающей промышленности региона.

В рамках заключенного соглашения полномочия Ассоциации машиностроителей будут расширены в части работы с вузами, начиная от помощи в итоговой аттестации студентов инженерных направлений, завершая – трудоустройством.

Анжела Лебедева