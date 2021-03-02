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Андрей Пантелеев: "Сотрудничество с Ассоциацией машиностроителей сделает регион еще более привлекательным для инвестиций"

Экономика, 18:32 02 марта 2021

с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram

Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Тюменской области и региональной Ассоциацией машиностроителей в технопарке 2 марта. Намечен план работы по привлечению инвестиций и подготовке кадров. Об этом заместитель губернатора Андрей Пантелеев написал в Instagram.

"Безусловно, одним из ключевых направлений сотрудничества с Ассоциацией машиностроителей выделяем создание условий для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Совместно проведем серию мероприятий, в том числе конкурсы профмастерства, конференции, специализированные семинары", - говорит Пантелеев.

с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram с личного аккаунта Андрей Пантелеева в Instagram ﻿

Предприятия ассоциации, добавил он, образуют основной костяк обрабатывающей промышленности региона.

В рамках заключенного соглашения полномочия Ассоциации машиностроителей будут расширены в части работы с вузами, начиная от помощи в итоговой аттестации студентов инженерных направлений, завершая – трудоустройством.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , Ассоциация машиностроителей , инвестиции , технопарк

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