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Регистрация на забег "Стальной характер" пройдет в аквапарке "ЛетоЛето"

Спорт, 17:56 04 марта 2021

Стальной характер | Фото: Стальной характер

Любители активного отдыха смогут зарегистрироваться и получить стартовый пакет для участия в проекте "Стальной характер | Холод" 5 марта. Сделать это можно будет с 10 до 21 часов в аквапарке "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87), сообщают организаторы.

Для регистрации необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, билет, справку о допуске к занятиям физической культурой и заполненную форму передачи права участия при необходимости. Процесс регистрации будет проходить с соблюдением всех антиковидных мер – использованием масок, перчаток, а также санитайзеров.

"Стальной характер" возвращается после почти годового перерыва. Этот забег стал долгожданным не только для жителей Тюменской области, но и для любителей спортивных мероприятий из других городов нашей страны.

Забег состоится 6 марта на территории базы отдыха "Кулига-парк". В нем примут участие около тысячи человек из разных уголков России. Для поклонников здорового образа жизни подготовлено четыре дистанции – 3, 5, 7 или 9 км, а также более 20 зимних препятствий.

Старты разделены по потокам для соблюдения требований Роспотребнадзора.

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