Тюменским студентам рассказали, почему выгодно заниматься бизнесом в регионе

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Студентам кафедры предпринимательства ТюмГУ рассказали, почему выгодно в Тюменской области заниматься бизнесом. Электив "Основы организации бизнеса" провел для них директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

В Instagram он представил отчет общения со студентами первой в России кафедры предпринимательства.

"На этой кафедре, начиная с 2018 года, проходят несколько уникальных курсов. Кстати, посетить их можно абсолютно бесплатно. Только в этом семестре пройти обучение пожелали более 340 человек. Кафедра создана совместно ТюмГУ и региональным отделением "Опора России", заведует Эдуард Омаров", - написал Машуков.

Директор регионального департамента инвестполитики выдал студентам информацию о плюсах предпринимательства, привел аргументы - почему выгодно заниматься бизнесом именно в Тюменской области и поделился перспективными бизнес-направлениями на десять лет.

"На примере собственного взросления показал, как растёт город. Уже скоро Тюмень станет миллионником. Новый статус даст толчок для развития бизнеса. Количество платёжеспособного населения пропорционально возрастёт, как и объём потребления", - уверен он.

Тюменская область выгодно отличается от других регионов в плане развития предпринимательства, заметил Антон Машуков. Основные преимущества - низкая налоговая база, здоровая конкурентоспособная среда, инвестиционная привлекательность региона.

"Если начать учиться основам предпринимательства уже в университете, путь к успеху может оказаться намного быстрее", - заключил он.

Анжела Лебедева