Более 30 тюменцев награждены за добросовестный труд

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Региональные и ведомственные награды за добросовестный труд вручил землякам губернатор Тюменской области Александр Моор 5 марта.

Среди более чем 30 награжденных – работники культуры, агропромышленного комплекса, машиностроения, строительной отрасли, транспорта, образования и здравоохранения.

"Труд каждого из вас важен для нашего региона. Ваши профессионализм и преданность делу восхищают, а высокие результаты вызывают чувство гордости. Уверен, что благодаря таким людям, как вы, Тюменская земля всегда будет процветать", – подчеркнул Александр Моор, приветствуя награжденных.

Глава региона поблагодарил тюменских педагогов, которые в сложных условиях пандемии оперативно перестроили свою работу в онлайн-формате. Особые слова признательности Александр Моор адресовал медицинским работникам, в том числе тем, кто самоотверженно трудится в "красной зоне", оказывая помощь пациентам с COVID-19.

"Искренне признательна за высокую награду. Мы будем и дальше трудиться на благо земляков. Главное для нас, чтобы все были здоровы!" – сказала в ответном слове операционная медсестра Тюменской областной клинической больницы № 1 Зоя Чуприна. За заслуги в сфере здравоохранения она удостоена благодарности губернатора Тюменской области.

Евгений Бабенко