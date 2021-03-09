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Тюменки победили на первенстве по волейболу в Нижнем Тагиле

Спорт, 12:42 09 марта 2021

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Тюменские волейболистки вернулись с победой из Нижнего Тагила, где состоялся первый этап первенства УФО среди девочек 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях участвовали 16 команд, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

Спортсменки, представляющие тюменскую спортивную школу № 1, показали отличный результат и стали победителями соревнований. В их составе лучшим игроком признана Ева Гойло.

На второй позиции расположились хозяйки площадки. Замкнули тройку призеров волейболистки из Челябинска.

Тюменки прошли во второй этап первенства, которое состоится в апреле. Место соревнований пока не определено.

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