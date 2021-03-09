  • 9 марта 20219.03.2021вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимские школьники прислали самое креативное фото на конкурс #ЛыжняРоссии72

Спорт, 11:59 09 марта 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Итоги фотоконкурса #ЛыжняРоссии72 подвели в Тюменской области. В номинации "Самое креативное фото" победителем стали восьмиклассники Плешковской средней Ишимского района, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в фотоконкурсе приняли около 10 тыс. человек. Напомним, что в 2021 году формат "Лыжни России" в Тюменской области изменился - соревнования прошли на предприятиях, в школах, вузах и между группами. По итогам работы жюри определены победители по семи номинациям.

В номинации "Самый спортивный школьный класс" победителем стал восьмой класс Сладковской школы. Ребята сфотографировались с заранее приготовленными плакатами с надписью #ЛыжняРоссии72.

"Самый спортивный трудовой коллектив" - детсад "Колосок" из Вагая.

"Самая спортивная студенческая группа" - Ишимский медколледж. В номинации "Самая спортивная дошкольная группа" победителем стал коллектив дошколят Боровского детского сада "Журавушка".

"Самый юный участник" - трехлетний Андрей Нешатаев из пос. Андреевский Тюменского района. В номинации "Самая спортивная семья" победа досталась семье Пальяновых из Юргинского района.

Жюри приняло решение поощрить спецпризом ребят из Тобольского детского дома и дошколят с ограниченными возможностями здоровья из спортивно-адаптивной школы "НЕГЕ" Тюмени. Каждому участнику коллектива-победителя достанутся шапочки с символикой "Лыжня России-2021".

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Лыжня России , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 09.03.2021Тюменки победили на первенстве по волейболу в Нижнем Тагиле
12:19 09.03.2021В Тюменской области 10 тысяч 600 спортсменов проверили сердце
11:59 09.03.2021Ишимские школьники прислали самое креативное фото на конкурс #ЛыжняРоссии72
10:23 09.03.2021В Тобольске на Базарной площади играли в хоккей в валенках и бежали эстафету 