Ишимские школьники прислали самое креативное фото на конкурс #ЛыжняРоссии72

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Итоги фотоконкурса #ЛыжняРоссии72 подвели в Тюменской области. В номинации "Самое креативное фото" победителем стали восьмиклассники Плешковской средней Ишимского района, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в фотоконкурсе приняли около 10 тыс. человек. Напомним, что в 2021 году формат "Лыжни России" в Тюменской области изменился - соревнования прошли на предприятиях, в школах, вузах и между группами. По итогам работы жюри определены победители по семи номинациям.

В номинации "Самый спортивный школьный класс" победителем стал восьмой класс Сладковской школы. Ребята сфотографировались с заранее приготовленными плакатами с надписью #ЛыжняРоссии72.

"Самый спортивный трудовой коллектив" - детсад "Колосок" из Вагая.

"Самая спортивная студенческая группа" - Ишимский медколледж. В номинации "Самая спортивная дошкольная группа" победителем стал коллектив дошколят Боровского детского сада "Журавушка".

"Самый юный участник" - трехлетний Андрей Нешатаев из пос. Андреевский Тюменского района. В номинации "Самая спортивная семья" победа досталась семье Пальяновых из Юргинского района.

Жюри приняло решение поощрить спецпризом ребят из Тобольского детского дома и дошколят с ограниченными возможностями здоровья из спортивно-адаптивной школы "НЕГЕ" Тюмени. Каждому участнику коллектива-победителя достанутся шапочки с символикой "Лыжня России-2021".