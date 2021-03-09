В Тюменской области в 2021 году запустят новое производство топливных гранул

Фото - ООО «Техномодель» Фото - ООО «Техномодель»

ООО "Техномодель", реализующее в Исетском районе инвестиционный проект по лесозаготовке и переработке древесины, готовится к получению и установке промышленной линии по производству топливных гранул (пеллет).

Как рассказал генеральный директор ООО "Техномодель" Марат Шакуров, в 2020 году в Нижнем Новгороде предприятие заказало изготовление линии по производству пеллет. Оборудование уже готово и оплачено. "Теперь ждем уведомления от завода и решаем вопросы по транспортировке. Это первая очередь, в планах — еще две, с запуском которых объем переработки древесных отходов составит не менее 36 тысяч тонн в год", — сказал он.

Инвестпроект по созданию лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки древесины в Исетском районе реализуется с 2016 года. В 2017 году Минпромторг присвоил ему статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Завод занимается заготовкой древесины, производством лиственных и хвойных пиломатериалов, фанерного сырья, тарных досок. С запуском новой линии приступит к выпуску пеллет, в дальнейших планах — изготовление бруса и элементов домостроения. В 2020 году предприятие заготовило и реализовало около 74 тыс. куб. м древесины. В основном продукция реализуется в Тюменской области, часть экспортируется в Узбекистан и Афганистан.

Из планируемых 330 млн рублей инвестиций на сегодня в проект вложено более 215 млн рублей. Построены административное и производственное помещения, сформирована основная материально-техническая база, осталось докупить оборудование для глубокой переработки древесины. На предприятии трудятся около 90 человек. С запуском новой линии количество рабочих мест увеличится.

По словам гендиректора ООО "Техномодель", реализация проекта стала возможной благодаря всесторонней поддержке со стороны правительства Тюменской области. "Мы с нуля развиваем наше предприятие и только благодаря активной поддержке региональных и муниципальных властей. Они помогают решать вопросы с энергетиками, землей, быстрее разобраться с оформлением и получением необходимой документации в профильных департаментах. И это ключевой параметр, по которому Тюменская область хороша для реализации инвестпроектов, - отмечает Марат Шакуров. - Без этого сотрудничества мы даже и проект бы не начали".

Весомым стимулом для открытия новых производств на территории региона Шакуров также назвал меры поддержки, которые можно получить через департамент инвестиционной политики Тюменской области. В частности, в 2019 году ООО "Техномодель" получило субсидию в виде возврата первого взноса лизинга на лесовалочный комплекс, линию сортировки древесины, автогрейдер, 3 трактора для лесных работ, сортиментовоз. В 2020 году компания закупила дробильную линию и дополнительное лесопильное оборудование по программе 5% субсидирования лизинговых компаний, благодаря которой снижается стоимость оборудования. В 2021 году планирует оформить новую заявку на получение субсидии по первому взносу лизинга оборудования. Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" ощутимо помог на первоначальном этапе, в 2017 году, а именно выделение земельного участка для реализации инвестиционного проекта без проведения торгов, льготный заем на первоначальные затраты по проекту, а так же полное сопровождение проекта с начала и до завершения. "Для нас это существенные суммы, которые мы можем направить на дальнейшее развитие производства", - подчеркнул Марат Шакуров.

Ожидается, что реализация инвестиционного проекта завершится в 2023 году. На первом этапе организовано лесное хозяйство, вывоз леса, лесопиление, первая и вторая очереди биоэнергетического комплекса. Вторым этапом должна стать глубокая переработка древесины и введение третьей очереди биоэнергетического комплекса.

Татьяна Тихонова