Игрок "Рубина" Егор Бабенко признан лучшим бомбардиром

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Самым бросающим игроком в составе ХК "Рубин" в противостоянии с нефтекамским "Торосом" стал Егор Бабенко, сообщает пресс-служба клуба.

На первой стадии плей-офф тюменцы в шести матчах сломили сопротивление башкирской команды - 4:2. Бабенко 31 раз тревожил вратаря соперников и трижды добился успеха. Он является лучшим бомбардиром "Рубина" в плей-офф с шестью очками (3+3).

Никита Мокин забросил "Торосу" четыре шайбы. Для этого ему понадобилось 12 бросков в створ. У Алексея Митрофанова три гола за семь бросков.

Больше всего времени в серии с "Торосом" на льду провел защитник Георгий Бердюков – в среднем 20 минут 57 секунд. В тройке лидеров по этому показателю находятся другие оборонцы – Дмитрий Лютов (18:47) и Константин Фаст (18:46). Среди форвардов больше всех играл Денис Давыдов (18:14).

В четвертьфинальном противостоянии в плей-офф Высшей хоккейной лиги "Рубин" сыграет против "Горняка" из Учалов. Первая игра состоится в башкирском городе 12 марта.