Тюменец Иван Милованов помог сборной России по мини-футболу разгромить французов

Ассоциация мини-футбола России Ассоциация мини-футбола России

94 матча за сборную России по мини-футболу провел игрок МФК "Тюмень" Иван Милованов, сообщает пресс-служба клуба.

Российская команда одержала очередную победу в отборочном турнире на чемпионат Европы-2022. Со счетом 5:1 были обыграны французы. Дубль в ворота французов оформил Ришат Котляров. По разу гостей огорчили Сергей Абрамов, Андрей Афанасьев и Данил Давыдов.

Сборная России после четырех побед подряд досрочно обеспечила себе путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который состоится с 19 января по 6 февраля 2022 г. в Нидерландах.