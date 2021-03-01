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Тюменец Иван Милованов помог сборной России по мини-футболу разгромить французов

Спорт, 15:26 10 марта 2021

Ассоциация мини-футбола России

94 матча за сборную России по мини-футболу провел игрок МФК "Тюмень" Иван Милованов, сообщает пресс-служба клуба.

Российская команда одержала очередную победу в отборочном турнире на чемпионат Европы-2022. Со счетом 5:1 были обыграны французы. Дубль в ворота французов оформил Ришат Котляров. По разу гостей огорчили Сергей Абрамов, Андрей Афанасьев и Данил Давыдов.

Сборная России после четырех побед подряд досрочно обеспечила себе путевку в финальный раунд чемпионата Европы, который состоится с 19 января по 6 февраля 2022 г. в Нидерландах.

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# Иван Милованов , МФК Тюмень

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