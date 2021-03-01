На трассы "Лыжни России" вышло более семи тысяч тюменцев

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 7 тыс. человек приняли участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России" в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В этом году традиционное мероприятие прошло в рамках зимней недели здоровья с 1 по 7 марта. Школьники, студенты ссузов и вузов катались на лыжах на уроках физкультуры, сотрудники предприятий и организаций, а также все тюменцы покоряли заснеженную трассу на лыжных базах спортивной школы № 2.

Воспитанники детско-юношеских центров и спортивных школ выполняли разряды по лыжным гонкам на дистанции 1 км свободным стилем. По результатам забегов более 200 человек повысили свои разряды.

В спортивных забегах, которые развернулись на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", среди женщин на дистанции 5 км победила Дана Шевелева из ОСШОР Л.Н. Носковой, второе место у Виктории Мошковой (ОСШОР Л.Н. Носковой), третье место у Дарьи Кожевниковой из спортшколы№ 2.

Среди мужчин на дистанции 5 км награды завоевали представили спортивной школы № 2. Золото у Сергея Ходякова, серебро у Дмитрия Кожевникова, бронза у Евгения Дерюшева.

На дистанции 10 км победный результат показал Вячеслав Малеев (ТюмГУ), вторым финишировал Кирилл Печенов (ЦСП), третьем - Артем Горчаков (ЦСП).

Около 10 тыс. жителей региона из 26 муниципальных образований стали участниками фотоконкурса #ЛыжняРоссии72. Более 1 тыс. фотографий было размещено в социальных сетях.