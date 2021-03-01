В Тюмени пройдет форум по развитию бизнеса на селе "НеГород"

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Первый форум по развитию сельского предпринимательства "НеГород" пройдет в Тюмени 25 марта. Он направлен на взаимодействие городского и сельского бизнесов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Работа по подготовке к форуму началась в феврале, со старта стратегических сессий "Капитаны бизнеса".

На форуме "НеГород" особое внимание будет уделено сельскому туризму, продвижению и продажам местных товаров "Продавай тюменское", выходу сельских производителей на электронные площадки.

Еще одна тема для обсуждения - молодежное предпринимательство на селе, поиск возможностей для развития нового бизнеса, его особенности.

"Малое и среднее предпринимательство формирует новые условия для жизни и развития современной сибирской деревни. Для участия в форуме приглашаются и представители городского бизнес-сообщества, ведь, как показывает практика, сегодня рабочую нишу на селе найти проще, чем в городе, и практически любой городской бизнес может вписаться в реалии сельской жизни", - говорят организаторы.

Для участия в бизнес-форуме приглашают заинтересованных людей. Вход бесплатный. Регистрация по ссылке. Подробности по телефону +7(932)482-75-67.