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Юные футболисты "Тюмени" завоевали серебро Кубка области

Спорт, 12:21 11 марта 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень" 2013 г. р. завоевали серебряные медали открытого Кубка Тюменской области по мини-футболу, сообщает пресс-служба клуба.

В младшей возрастной группе этих соревнований участвовали 13 команд из Тюмени и Ханты-Мансийска. Первый состав ФК "Тюмень-2013" под руководством Дмитрия Парфенова уступил только в стартовом матче. В декабре был проигран матч МФК "Тюмень-2013" (2:5). После этого были одержаны 11 побед.

В итоге турнир выиграл первый состав МФК "Тюмень-2013", набравший максимальные 36 очков. За эту команду выступал лучший игрок соревнований Артем Батырев - сын Андрея Батырева, имеющего опыт выступления за сборную России. Первый состав ФК "Тюмень-2013" завершил турнир с 33 очками. Третьим финишировал "Лидер-1", у которого на пять баллов меньше.

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# Кубок Тюменской области , ФК Тюмень

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