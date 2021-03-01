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Тюменские силачи разыграют награды в силовом троеборье

Спорт, 11:41 12 марта 2021

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

70 человек примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по силовому троеборью 13 марта, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В течение двух дней пауэрлифтеры будут соревноваться за лучший результат в выполнении базовых упражнений со штангой.

Участие в соревнованиях подтвердили команды спортивных школ № 3 и "Тура", спорткомплекса "Атлант", ФК "Драйв фитнес", центра "Зодчий" и ТВВИКУ. В соревнованиях примут участие и титулованные спортсмены. Например, Татьяна Быкова, которая в этом году завоевала два золота на первенстве России по пауэрлифтингу, и Дарья Озаренко, занявшая первое место на первенстве УФО.

Выполнение упражнений оценят судьи в личном и командном зачетах. Личные победы одержат спортсмены, поднявшие наибольший вес. Командные результаты определят по сумме очков, набранных тремя лучшими участниками одной команды.

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# пауэрлифтинг

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