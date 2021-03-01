  • 12 марта 202112.03.2021пятница
  • USD73,4996
    EUR87,7585
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Две новых школы в Тюмени примут учеников в сентябре

Экономика, 11:29 12 марта 2021

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Школы в районе ЖК "Звездный" и улиц Зелинского - Менделеева в Тюмени примут учеников в сентябре 2021 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Оба учреждения рассчитаны на 1 тыс. 200 учебных мест и возводятся в рамках национального проекта "Образование". В настоящее время строители выполняют укладку напольного керамогранита, устройство подвесных потолков и поклейку обоев.

Каждая школа состоит из трех блоков. Один из них предназначен для старших классов, второй - для младших. В среднем блоке расположатся спортивный и актовый залы, а также столовая.

По словам начальника Главного управления строительства региона Павла Перевалова, проект тюменской школы типовой. Он дает возможность сохранить средний блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, а в два других блока вносить изменения.

"Таких школ в Тюмени построено уже три, еще одна в Тобольске. Кроме того, подобная школа появится в районе сквера Комсомольский. Сейчас строители возводят там коробку здания, ведут остекление и устройство инженерных сетей", - рассказал он.

В Тюменской области также ведется проектирование будущих школ. В разной стадии готовности находятся 29 проектов, восемь из которых – в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области , Павел Перевалов , строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 12.03.2021Жителям Тюменской области подать декларацию о доходах в 2020 году нужно до 30 апреля
12:34 12.03.2021Компенсацию за изъятые участки для реконструкции трассы Тюмень – Омск получат 85 семей Тюменского района
12:25 12.03.2021600 метров ветхой теплосети заменят в Заречном проезде Тюмени
11:50 12.03.2021Удобрения тюменских производителей начнут поставлять в Турцию