Две новых школы в Тюмени примут учеников в сентябре

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Школы в районе ЖК "Звездный" и улиц Зелинского - Менделеева в Тюмени примут учеников в сентябре 2021 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Оба учреждения рассчитаны на 1 тыс. 200 учебных мест и возводятся в рамках национального проекта "Образование". В настоящее время строители выполняют укладку напольного керамогранита, устройство подвесных потолков и поклейку обоев.

Каждая школа состоит из трех блоков. Один из них предназначен для старших классов, второй - для младших. В среднем блоке расположатся спортивный и актовый залы, а также столовая.

По словам начальника Главного управления строительства региона Павла Перевалова, проект тюменской школы типовой. Он дает возможность сохранить средний блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, а в два других блока вносить изменения.

"Таких школ в Тюмени построено уже три, еще одна в Тобольске. Кроме того, подобная школа появится в районе сквера Комсомольский. Сейчас строители возводят там коробку здания, ведут остекление и устройство инженерных сетей", - рассказал он.

В Тюменской области также ведется проектирование будущих школ. В разной стадии готовности находятся 29 проектов, восемь из которых – в Тюмени.