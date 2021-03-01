Тобольские баскетболисты без поражений выступают в Челябинске

| Фото: БК "Челбаскет" ВКонтакте | Фото: БК "Челбаскет" ВКонтакте

Вторую победу подряд одержал тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" во втором раунде чемпионата российской суперлиги-2.

В турнире, который проходит в Челябинске, тоболяки одолели липецкий "МицуБаскет" — 95:52. Подопечные Дмитрия Тараканова мощно начали поединок, выиграв первую четверть - 33:19. В дальнейшем "Нефтехимик" только наращивал свое преимущество. Самым результативным в составе тоболяков стал Илья Ашмаров. На его счету 17 очков и девять подборов. По 15 баллов на счету Леонида Никитенко и Игоря Ермакова.

12 марта подопечные Дмитрия Тараканова сыграют с БК "Динамо" из Ставрополя.

Напомним, в круговом турнире в Челябинске участвуют шесть команд. Три лучшие квалифицируются в плей-офф.

Евгений Новоселов