Андрей Пантелеев рассказал о приоритетных направлениях инвестиционного развития Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять приоритетных направлений инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года озвучил во время прямого эфира в Instagram заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев 12 марта.

Он отметил, что работу над программой начали в конце 2019 года, и это было своевременно. Вместе с компанией McKinsey представители правительства выполнили большой объем работы, связанный с аналитикой, внутренними и внешними исследованиями, в том числе исследованием мировых рынков, сравнением Тюменской области с лучшими регионами либо кластерами, показавшими эффективность за последние десятилетия.

По итогам этого приоритетными с точки зрения инвестиций названы следующие направления: нефтесервисное оборудование и услуги, нефтехимия и переработка полимеров, лесопромышленный комплекс, туризм, агропромышленный комплекс, добыча нефти, стимулирование инвестиций МСП на муниципальном уровне, жилищное строительство и развитие креативных индустрий.

Замгубернатора подчеркнул, что большая роль во всем этом отводится малому и среднему бизнесу и его взаимодействию с крупными компаниями. В качестве примера он назвал тюменский нефтегазовый кластер, сформированный совместно с ПАО "Газпром нефть". Ведутся переговоры и с другими компаниями по вхождению в кластер и использованию технологии, которая выработана в регионе и уже сейчас позволяет предприятиям ТЭК со своей стороны показывать стоящие перед ними вызовы, а тюменцам за счет кооперации и структуры кластера, выходящей за пределы области, выстраивать необходимые цепочки. Все это направлено на импортозамещение и имеет высокий экспортный потенциал. Пантелеев выразил мнение, что в этом направлении у региона будут достаточно быстрые результаты.

Касательно нефтехимии он напомнил о прошедших 11 марта Губернаторских чтениях, где спикер, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов заявил, что за нефтехимией - будущее, а все, что связано с наукой, дает высокую добавленную стоимость.

Серьезные перспективы - у тюменского лесопромышленного комплекса: по словам Андрея Пантелеева, в регионе более 900 млн куб. метров леса, и ежегодно можно перерабатывать до 16 млн куб. метров, при этом сейчас обрабатывается всего 10% от этой цифры. Активно развивается АПК, и в этом заслуга научного подхода, геномных технологий, повышающих эффективность сельхоздеятельности. Примерами передовых компаний в этом направлении замгубернатора назвал "КРиММ" и "Аминосиб".

Дарья Казакова