Тюменской области стоит заняться созданием IT-экосистемы и продолжать развивать нефтегазохимию, считает эксперт РАН

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О перспективах мировой экономики после выхода из пандемии COVID-19 и о преимуществах Тюменской области перед другими регионами России рассказал заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов, который на Губернаторских чтениях выступил с докладом "Российская экономика в наступающем десятилетии: риски, возможности и сценарии развития".

Он отметил, что весь мир опасается очередной волны эпидемии, которую не сможет сдержать вакцинация, так как уже существует определенное количество новых штаммов коронавируса.

"Есть надежда, что все закончится в мае этого года, но есть риск, что история продлится весь 2021 и до конца весны 2022 года. Если второй вариант, это может столкнуть мировой кризис по модели 2008 - 2010 годов, и особенно пострадают финансово слабые и рекреационные регионы, те же Испания, Италия в курортной ее части, Греция плюс переинвестировавшая и перерегулировавшая свой рынок Турция. Если их рынок не восстановится и приток доходов не произойдет - никакой смягченной денежной политики европейских и американских властей не будет достаточно и по миру покатится цепочка кризисов. Но есть сильные шансы, что в мае случится восстановление экономики, правда, оно будет инфляционным, с денежной накачкой", - считает Дмитрий Белоусов.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с повсеместной цифровизацией, он обратил внимание на платформенные истории, особенность которых в том, что владелец платформы, по сути, контролирует работу предприятий и учреждений. В качестве примера он привел историю с отключением Твиттера у экс-президента США Дональда Трампа. Альтернативы здесь нет - или нужно выращивать своих игроков рынка платформ, или готовиться к тому, что ваши данные и данные ваших клиентов могут уходить куда не надо, а работа в любой момент может остановиться, потому что владелец платформы решил, что будет работать только с компаниями с низким углеродным следом, а вы таковой не являетесь.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал эксперту, что большой вклад в ВРП региона вносит нефтегазовая отрасль включая нефтесервис и промышленность. Он подчеркнул, что область активно развивает свой нефтекластер, цель которого - выстраивание цепочек не только с тюменскими, но и российскими компаниями, ответ на вызовы в части импортозамещения.

"С учетом всех трендов в отрасли и новых энергетических возможностей, на чем стоит сконцентрироваться региону в рамках работы с нефтегазовым сектором, куда посмотреть и на что сделать акцент? Какие еще отрасли, которые будут иметь большой вклад в ВРП, нами не оценены?", - поинтересовался у спикера Пантелеев.

Дмитрий Белоусов сообщил, что в мире существует дефицит продуктов нефтегазохимии, и он сохраняется. По его прогнозам, будет расти спрос на упаковочные товары, индивидуальную расфасовку, медицинские материалы, поэтому Тюменской области стоит обратить внимание на эту историю. Еще более внимательно нужно приглядеться к производству топлива с низкими выбросами в атмосферу - у России есть все шансы стать одним из мировых лидеров в этой части. Еще субъект мог бы стать пилотом для апробации на федеральном уровне беспилотных технологий - это позволяют расстояния и не очень большой транспортный трафик.

"В стране есть потребность в импортозамещении технологий поиска нефти, и пока у региона есть деньги, возможно, надо заняться созданием IT-экосистемы, выращиванием IT-компаний и их акселерации. Учитывая, что Тюменская область - это регион-донор и она имеет право понижать ставки региональных налогов, имеет смысл сюда затащить кого-то из столицы, кто занимается соответствующей деятельностью и его серьезно проакселерировать. У вас есть, чем заманить - и рынками, и корпорациями, и налогами, но делать это нужно не в качестве разовых решений, а в режиме региона, который лет через десять частично переложится из нефти в IT или новый транспорт", - предложил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Дарья Казакова