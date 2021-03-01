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Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов покинул пост

Экономика, 17:25 15 марта 2021

ЗапСибНефтехима

Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов покинул пост. Предприятие возглавит Максим Рогов.

"Игорь Климов более четырех лет возглавлял сначала строящееся, а затем действующее крупнейшее нефтехимическое предприятие России. Он назначен членом правления СИБУРа – управляющим директором. В новой должности Игорь Георгиевич будет отвечать за повышение эффективности производств предприятий СИБУРа, участвовать в формировании и подготовке команды Амурского ГХК", - сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

ЗапСибНефтехима

Новый генеральный директор Максим Рогов возглавлял инженерную службу, а затем и весь "Томскнефтехим". C 2018 г. входит в команду "ЗапСибНефтехима", играл ключевую роль в пусконаладочных работах, успешно завершившихся раньше плана.

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# ЗапСибНефтехим , Игорь Климов

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