Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов покинул пост

ЗапСибНефтехима ЗапСибНефтехима

Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов покинул пост. Предприятие возглавит Максим Рогов.

"Игорь Климов более четырех лет возглавлял сначала строящееся, а затем действующее крупнейшее нефтехимическое предприятие России. Он назначен членом правления СИБУРа – управляющим директором. В новой должности Игорь Георгиевич будет отвечать за повышение эффективности производств предприятий СИБУРа, участвовать в формировании и подготовке команды Амурского ГХК", - сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

ЗапСибНефтехима ЗапСибНефтехима

Новый генеральный директор Максим Рогов возглавлял инженерную службу, а затем и весь "Томскнефтехим". C 2018 г. входит в команду "ЗапСибНефтехима", играл ключевую роль в пусконаладочных работах, успешно завершившихся раньше плана.