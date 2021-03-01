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Юные танцоры из Тюмени завоевали путевки на чемпионат России по брейкингу

Спорт, 18:17 17 марта 2021

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Ксения Макаренко и Денис Минилбаев из Тюмени представят регион на чемпионате России по танцевальному спорту в дисциплине "брейкинг". Соревнования пройдут в апреле в Москве, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Право представлять регион на всероссийском чемпионате ребята завоевали по итогам чемпионата и первенства Тюменской области по брейкингу. Состязания состоялись во Дворце "Пионер", где Денис Минилбаев представлял клуб Bonkers, а Ксения Макаренко - клуб "Атмосфера".

На танцевальный круг вышли 180 участников. Футворк, павермув и триксы они танцевали под треки диджея Vadim Feliksovich из Тюмени. Участники должны были показать ритмичность, трюки, скорость, гибкость и оригинальность исполнения. В составе жюри были танцоры из Москвы и Португалии.

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# Дворец Пионер , соревнования , танцы , чемпионат

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