Юные танцоры из Тюмени завоевали путевки на чемпионат России по брейкингу

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Ксения Макаренко и Денис Минилбаев из Тюмени представят регион на чемпионате России по танцевальному спорту в дисциплине "брейкинг". Соревнования пройдут в апреле в Москве, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Право представлять регион на всероссийском чемпионате ребята завоевали по итогам чемпионата и первенства Тюменской области по брейкингу. Состязания состоялись во Дворце "Пионер", где Денис Минилбаев представлял клуб Bonkers, а Ксения Макаренко - клуб "Атмосфера".

На танцевальный круг вышли 180 участников. Футворк, павермув и триксы они танцевали под треки диджея Vadim Feliksovich из Тюмени. Участники должны были показать ритмичность, трюки, скорость, гибкость и оригинальность исполнения. В составе жюри были танцоры из Москвы и Португалии.