Сто студентов-медиков вышли на "Лыжню России" в Тюмени

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Более 100 студентов Тюменского государственного медицинского университета участвовали в XXXIX открытой Всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Соревнования прошли в рамках Недели здоровья в Тюмени, сообщает вуз.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Эти старты много лет являются самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Лыжный забег проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".