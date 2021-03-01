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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сто студентов-медиков вышли на "Лыжню России" в Тюмени

Спорт, 18:35 18 марта 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Более 100 студентов Тюменского государственного медицинского университета участвовали в XXXIX открытой Всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Соревнования прошли в рамках Недели здоровья в Тюмени, сообщает вуз.

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Эти старты много лет являются самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Лыжный забег проводится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

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# Лыжня России , национальный проект Демография

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