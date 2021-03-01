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В Тюмени прошли онлайн-уроки по истории и туризму Крыма

Общество, 16:37 18 марта 2021

rk.gov.ru/

Онлайн-уроки по истории и туризму Крымского полуострова провели сотрудники Дворца "Пионер" 18 марта, сообщает "АиФ Тюмени".

По словам президента тюменской региональной федерации альпинизма Тимура Гайнуллина, на полуострове большое количество партизанских троп, оставленных со времен Второй мировой войны. Сейчас они малоизвестны, но открыты для посещения туристами и имеют указатели.

В "Пионере" для детей-инвалидов прошла встреча "Крымская весна". Ребята создали доступный город для незрячих людей.

В день 7-летия присоединения Крымского полуострова к России Дворец "Пионер" провел игры, уроки, в которых на примере крымской многонациональности и поликультуры, рассказали детям о самобытности и истории края.

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# Дворец Пионер , Крымский полуостров , онлайн , туризм , уроки

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