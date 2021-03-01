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Викторина "Март. Весна. Крым" пройдет в Студенческом центре Тюмени

Общество, 18:47 18 марта 2021

пресс-служба Студенческого центра Тюменской област | Фото: пресс-служба Студенческого центра Тюменской област

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Викторина "Март. Весна. Крым" пройдет в Студенческом центре Тюменской области 20 августа, начало в 16 часов. Участвовать в игре могут команды от трех до пяти человек, сообщают организаторы.

Участников ждут вопросы в формате "Своей игры" по нескольким категориям – об истории полуострова, животном и растительном мире, географии и достопримечательностях. Вопросы не будут слишком сложными и подойдут даже для неподготовленных участников. Победителей викторины ждут призы от Студенческого совета Тюменской области.

После мероприятия гостей угостят чаем с крымскими сладостями.

"Приглашаем тюменцев присоединиться к празднованию "Крымской весны", приятно провести вечер и узнать немного больше об истории Крыма", ‒ сказала руководитель Студенческого центра Екатерина Козеева.

Необходима предварительная регистрация.

Более подробную информацию можно узнать в группе Студсовета Тюменской области.

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# Крымский полуостров , Студенческий совет Тюменской области

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