Викторина "Март. Весна. Крым" пройдет в Студенческом центре Тюмени

| Фото: пресс-служба Студенческого центра Тюменской област | Фото: пресс-служба Студенческого центра Тюменской област

Далее в сюжете Жители Тюменской области активно участвуют в челлендже о Крымском полуострове

Викторина "Март. Весна. Крым" пройдет в Студенческом центре Тюменской области 20 августа, начало в 16 часов. Участвовать в игре могут команды от трех до пяти человек, сообщают организаторы.

Участников ждут вопросы в формате "Своей игры" по нескольким категориям – об истории полуострова, животном и растительном мире, географии и достопримечательностях. Вопросы не будут слишком сложными и подойдут даже для неподготовленных участников. Победителей викторины ждут призы от Студенческого совета Тюменской области.

После мероприятия гостей угостят чаем с крымскими сладостями.

"Приглашаем тюменцев присоединиться к празднованию "Крымской весны", приятно провести вечер и узнать немного больше об истории Крыма", ‒ сказала руководитель Студенческого центра Екатерина Козеева.

Необходима предварительная регистрация.

Более подробную информацию можно узнать в группе Студсовета Тюменской области.