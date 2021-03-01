Жители Тюменской области активно участвуют в челлендже о Крымском полуострове

| Фото: с сайта Крымского туристского центра (архив) | Фото: с сайта Крымского туристского центра (архив)

Далее в сюжете В Тюмени в день воссоединения Крыма с Россией прошел концерт "Мы вместе"

Активное участие принимают в онлайн-челлендже "Факты говорят" жители Тюменской области. Они делятся интересной и редкой информацией о Крымском полуострове в социальных сетях.

Жительница Ишима Наталья Канцлер рассказала на своей странице об основании Керчи, несостоявшемся вулкане Медведь-гора, крупнейшей астрофизической обсерватории, находящейся в Крыму. "В Крыму есть черная вода- это минеральная вода, образующая черный осадок из источника Аджи-Су", – написала она во ВКонтакте.

Другая жительница региона Софья Новикова рассказала об известных людях, прославивших Крым. "Популярная группа "Кино" была основана в Крыму, в поселке Морское. Произошло это в 1981-м году. Вообще Крым прославляли и любили многие деятели культуры и искусства – И. К. Айвазовский, Чехов, Волошин, Грин, Аркадий Аверченко, Марина Цветаева, Мицкевич, Зощенко, Булгаков и многие другие", – поделилась она.

Принять участие в челлендже могут все желающие. Работы принимают до 20 марта включительно. Авторы самых интересных постов получат подарки – блокноты, ручки, футболки.

Достаточно выбрать несколько интересных и редких фактов и, сопроводив их картинкой, выложить в социальных сетях с подходящей иллюстрацией. Под постом необходимо прописать хештеги #доброволец72, #КрымскаяВесна, #РоссияСевастопольКрым. Ссылку на пост необходимо направить в сообщения организаторам.

Челлендж стартовал на сайте ДТиС "Пионер" и онлайн-площадках тюменского координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Инна Пахомова