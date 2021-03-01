В Тюмени в день воссоединения Крыма с Россией прошел концерт "Мы вместе"
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Концерт "Мы вместе" прошел в тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" в день семилетия воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.
Перед зрителями выступил вокальный ансамбль культурного центра УМВД России по Тюменской области "В едином строю". Звучали песни о героизме, Родине и любви.