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В Тюмени в день воссоединения Крыма с Россией прошел концерт "Мы вместе"

Общество, 19:35 18 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Концерт "Мы вместе" прошел в тюменском музее "Усадьба Колокольниковых" в день семилетия воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.

Перед зрителями выступил вокальный ансам­бль культурного цент­ра УМВД России по Тю­менской области "В едином строю". Звучали песни о героизме, Родине и любви.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# концерт , Крымский полуостров

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