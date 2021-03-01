Ялтинский пляж на берегу Туры: в "Конторе пароходства" для тюменцев создали отпускное настроение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настроение ялтинских пляжей в тюменском марте ловили гости "Конторы пароходства" 18 марта. Большой зал мультицентра благодаря проекции моря, лежакам, разноцветным зонтикам, надувным матрасам и живой музыке позволил тюменцам на пару часов перенестись из холодной и снежной Сибири в солнечный Крым.

Не обошлось и без вездесущих продавцов чурчхелы, с которыми уже твердо ассоциируется российский юг. Лимонадом, тархуном, попкорном и квасом угощали всех желающих. Посетители "Конторы пароходства" примеряли на себя образы пиратов в фотозоне, играли в бадминтон и пляжный мяч - как и на реальном побережье в разгар сезона, воланчик и мячик то и дело улетали не в ту сторону, и к отпускному развлечению подключались все присутствующие.

Организаторы заранее объявили дресс-код вечеринки — шляпы, кепки, солнечные очки, платья, футболки и шорты. Тюменцы не подвели: яркие и легкие наряды радовали отвыкший от такого зрелища за зиму взгляд и дарили хорошее настроение.

Выступали для отдыхающих на импровизированной сцене у моря солистка "Lara Krouts" Анастасия Ларенко, автор музыкального проекта "Пропеллер" Степа Хайбуллин, солистка фолк-метал-группы "Aeterna" Анастасия Муханова, Дмитрий Бутко и автор проектов "SEEU | JUST SUZIE" Сюзанна Иванова.

Дарья Казакова