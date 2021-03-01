Тюменцев научили рисовать море Крыма

| Фото: скриншот видео мастер-класса | Фото: скриншот видео мастер-класса

Мастер-класс в режиме онлайн провели специалисты Музейляндии в Тюмени 19 марта. Мероприятие было приурочено к празднованию семилетия со дня присоединения Крыма к России, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Чтобы нарисовать море в технике монотипии, потребуется лист бумаги А4, кисть, гуашь, вода, прозрачный пластик, палитра, клей и распечатанное изображение.

По словам представителя музейного комплекса имени И.Я. Словцова Ивана Крутько, в рамках "Крымской весны" прошли и другие онлайн-мероприятия.

"Опубликована видео-экскурсия из центра музейных коллекций. В ролике мы рассказываем о художнике Богаевском, который всю жизнь писал Крым. У нас выставлены полотна Айвазовского, известного мариниста, непосредственно связанного с полуостровом. И на фоне этой темы мы решили провести мастер-класс, посвященный морю Крыма", - пояснил он.

Ознакомиться с мастер-классом, который легко повторить самостоятельно, можно посмотрев видеоролик.