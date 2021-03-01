Более 150 жителей Тюменской области прошли исторический квест "Крымская ласточка"

Архивное фото | Фото: тюменское отделение МГЕР Архивное фото | Фото: тюменское отделение МГЕР

Больше 150 человек приняли участие в историческом квесте "Крымская ласточка", который на набережной Туры в Тюмени организовали активисты регионального отделения "Молодой гвардии" 20 марта.

Как рассказал руководитель организации Владимир Сбитнев, 15 команд сформировались не только из жителей региональной столицы, для участия в мероприятии молодые люди приехали и из других территорий юга Тюменской области. Квест благодаря этому приобрел областной масштаб и не оставил равнодушных - судя по отзывам, никто не пожалел о потраченном времени.

Участники в процессе прохождения должны были посетить 12 точек, на каждой из которых их ждали задания, связанные с прошлым Крыма. Например, на одной из точек в диалоге двух известных персон нужно было найти исторические неточности, на другой - освоить семафорную азбуку и прочитать сигнал, переданный с помощью флагов, на третьей - научиться вязать морские узлы. Семь достопримечательностей Крыма зашифровали в анаграммы, а в фотозоне нужно было соединить берег полуострова и материковой России.

Владимир Сбитнев пояснил, что станция с семафорной азбукой стала абсолютным лидером по интересу: команды по-разному строили стратегии, кто-то пытался запомнить все движения человека с флажками, кто-то сразу старался найти в азбуке расшифровку сигнала. На задании с морскими узлами выяснилось, что участник в одной из команд сам увлекается этой темой, поэтому он не только завязал все необходимые для прохождения станции узлы, но и провел мастер-класс.

Этим квестом в тюменском отделении МГЕР хотели повысить популярность Крыма как туристического места и восполнить пробелы горожан в знаниях об истории этого региона. Команда, показавшая в квесте лучший результат, определится в понедельник 22 марта, когда жюри подсчитает очки.

Дарья Казакова