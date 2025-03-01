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Тюменцам предложат влюбиться в Крым через "Тавриду"

Общество, 13:09 17 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Познавательные карточки "Влюбись в Крым через "Тавриду" подготовила команда тюменского мультицентра "Моя территория" в преддверии 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Их опубликуют в сообществе креативного молодежного пространства 18 марта.

Как рассказала медиаменеджер мультицентра "Моя территория" Алена Третьякова корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", первые карточки будут посвящены арт-кластеру "Таврида", расскажут о том, какие проекты организуют в его рамках. Пост напишут в коллаборации с сотрудником центра "Меганом" Яной Колесник. В конце представят чек-лист с информацией о том, как подать хорошую заявку на "Тавриду.АРТ".

Команда находится на стадии доработки дизайна карточек. В первой половине дня 18 марта их разместят в социальной сети.

"В этом фестивале из года в год участвует много тюменцев. Сейчас открыта подача заявок до конца июня. Этот проект дает молодежи возможность развивать свои творческие компетенции, знакомиться с единомышленникамии. Сам арт-кластер — это система, позволяющая иметь доступ к большому количеству передовых технологий, пространств, которые могут помочь в профессиональном и творческом развитии", — поделилась медиаменеджер региональных проектов мультицентра "Моя территория" Алена Третьякова.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# Крым , праздник , Таврида

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