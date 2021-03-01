  • 19 марта 202119.03.2021пятница
  • USD73,6582
    EUR88,1173
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Белоруссии промышлял наркотиками в Тюменской области

Происшествия, 15:25 19 марта 2021

mvdmedia.ru

31-летний житель Белоруссии промышлял наркотиками в Тюменской области. В трех тайниках в Исетском районе он оставил 5,6 кг запрещенных веществ, сообщает прокуратура Тюменского района.

В суде установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью незаконного сбыта наркотиков. Согласно распределению ролей он из тайника в Калужской области забрал более 6 кг наркотических средств для сбыта в Тюменской области и в Екатеринбурге.

11 июля 2020 г. наркоделец в Исетском районе оставил в тайниках наркотики и продолжил свой путь. Однако в тот же день был задержан сотрудниками полиции на территории Тюменского района. Запрещенные вещества обнаружили и изъяли.

Суд назначил мужчине 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 19.03.2021Житель Белоруссии промышлял наркотиками в Тюменской области
14:55 19.03.2021Мошенники украли у ишимца деньги через сайт-двойник
13:11 19.03.2021Двух водителей без прав задержали в центре Тюмени
11:47 19.03.2021Бывший адвокат ограбил нефтяную компанию на 13 миллионов