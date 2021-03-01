Житель Белоруссии промышлял наркотиками в Тюменской области

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31-летний житель Белоруссии промышлял наркотиками в Тюменской области. В трех тайниках в Исетском районе он оставил 5,6 кг запрещенных веществ, сообщает прокуратура Тюменского района.

В суде установлено, что мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью незаконного сбыта наркотиков. Согласно распределению ролей он из тайника в Калужской области забрал более 6 кг наркотических средств для сбыта в Тюменской области и в Екатеринбурге.

11 июля 2020 г. наркоделец в Исетском районе оставил в тайниках наркотики и продолжил свой путь. Однако в тот же день был задержан сотрудниками полиции на территории Тюменского района. Запрещенные вещества обнаружили и изъяли.

Суд назначил мужчине 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.