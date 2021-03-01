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Мошенники украли у ишимца деньги через сайт-двойник

Происшествия, 14:55 19 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

16 тыс. рублей потерял 62-летний житель Ишима пр переводе денег своему внуку через интернет. Он зашел на сайт-двойник банка, сообщает УМВД Тюменской области.

Сайт финансовой организации не вызвал у потерпевшего подозрений, так как он уже не раз пользовался таким способом перевода. Но когда мужчина зашел в личный кабинет, ему пришло уведомление о том, что на сайте возникли технические проблемы.

Позже ишимец получил SMS с рекомендацией обратиться в банк, так как имеется подозрение, что доступ к его счету получили мошенники. Мужчина обратился на горячую линию банка, где ему подтвердили, что с его счета списаны 16 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# Интернет , Ишим , кража , мошенничество , уголовное дело

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