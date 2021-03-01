Бродвейский мюзикл "Семейка Аддамс" покажет Тюменский драматический театр в июне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мюзикл "Семейка Аддамс" по всем бродвейским канонам представят на суд зрителей актеры Тюменского большого драматического театра в июне. Уникальность события - в том, что нигде прежде в России он не ставился, и тюменский театр стал единственным, кто получил лицензию на постановку.

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор ТБДТ Сергей Осинцев. Сейчас актеры репетируют с утра до позднего вечера. Премьера намечена на 4 июня.

Рассказывая о планах на 2021 год, он также отметил, что в июне в театре пройдет Лаборатория молодых драматургов. На десять дней в областную столицу приедут молодые драматурги и режиссеры, которые будут создавать зачины пьес. Возможно, затем эти наработки лягут в основу для открытия новой сцены, которая раньше была известна, как "Сцена на Пятом", а теперь будет носить имя "Сцена "Молодость", ее полностью посвятят современной драматургии, пояснил Сергей Осинцев.

10 августа тюменцы сыграют спектакль "Сказки 1000 и 1 ночи" в Севастополе на Международном детском большом театральном фестивале, где ранее артисты ТБДТ стали лауреатами в номинации "Самый лучший музыкальный спектакль". Далее любителей театра ждет премьера постановки "Ричард III". В июне в Тюмень на гастроли приедет петербургский "Театр на Васильевском", в ноябре - Чувашский драматический театр и Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова. Труппа ТБДТ в сентябре на десять дней поменяется сценами с Омским академическим театром драмы. В пору подготовки к новогодним праздникам тюменские актеры покажут два детских спектакля, на Большой и на Малой сцене.

Помимо этих крупных, у ТБДТ запланировано множество более мелких проектов. Сергей Осинцев выразил надежду на то, что на все идеи им хватит времени, финансов и сил. "Запал у нас огромный и это часть шлейфа, когда казалось, что все закончилось и театр закроется. Это был тяжелейший период, и мы из него вышли", - сообщил директор театра и поблагодарил зрителей за поддержку в период ограничений.

Александр Лабыкин, Дарья Казакова