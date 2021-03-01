Театр "Ангажемент" готовит для тюменцев новую комедию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Театр вечен, он не умрет, считает художественный руководитель и директор тюменского молодежного театра "Ангажемент", актер театра и кино Леонид Окунев.

По его словам, о театре никто не забыл с появлением телевидения, кино и интернета. "Телевидение, кино и интернет - все это не живое. В зале же царит определенная энергетика. По хорошей записи телеспектакля может эта энергия пробьет, но полноты ощущений все равно не будет", – сказал директор "Ангажемента".

Так, театр пережил и пандемию, он не остановил свою деятельность. В непростое время здесь даже зародились новые проекты и решения. "Театр "Ангажемент" ко всему привык. Мы и не в таких ситуациях бывали. Сначала, конечно, непонятно было, что и как будет. У нас продолжались репетиции. Каких-либо панических настроений не было. Просто неизвестно, что же дальше. Мы репетировали спектакль "Остров сокровищ" в формате онлайн. В них участвовали зрители,получается, мы даже не расставались с ними, даже выбрали среди них человека, который впоследствии вошел в труппу", – поделился Леонид Окунев.

В ближайшее время в репертуаре театра появится новая комедия. По словам Окунева, не хочется грузить зрителя в "послепандемийный период", поэтому решили поработать в таком жанре. "По муниципальному заказу мы должны сделать три спектакля в сезон, но у нас всегда получается больше – пять-шесть", – сказал директор "Ангажемента".

Сейчас в театре ждут, когда им разрешат набирать полные залы как раньше. Как говорит Леонид Окунев, когда зал полностью заполнен, это совершенно другая энергетика, а пока актеры играют в условиях 50-процентного ограничения на заполнение театральных залов.

Художественный руководитель и директор "Ангажемента" поздравил коллег со Всемирным днем театра. "В театре есть масса людей, которых зрители не видят и не знают, но они делают большую работу. Это и цех пошива, и дикарионная мастерская. Все вместе складывается в спектакль", – подытожил он.

Инна Пахомова