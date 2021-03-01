  • 27 марта 202127.03.2021суббота
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Театр "Ангажемент" готовит для тюменцев новую комедию

Общество, 13:56 27 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Бродвейский мюзикл "Семейка Аддамс" покажет Тюменский драматический театр в июне

Театр вечен, он не умрет, считает художественный руководитель и директор тюменского молодежного театра "Ангажемент", актер театра и кино Леонид Окунев.

По его словам, о театре никто не забыл с появлением телевидения, кино и интернета. "Телевидение, кино и интернет - все это не живое. В зале же царит определенная энергетика. По хорошей записи телеспектакля может эта энергия пробьет, но полноты ощущений все равно не будет", – сказал директор "Ангажемента".

Так, театр пережил и пандемию, он не остановил свою деятельность. В непростое время здесь даже зародились новые проекты и решения. "Театр "Ангажемент" ко всему привык. Мы и не в таких ситуациях бывали. Сначала, конечно, непонятно было, что и как будет. У нас продолжались репетиции. Каких-либо панических настроений не было. Просто неизвестно, что же дальше. Мы репетировали спектакль "Остров сокровищ" в формате онлайн. В них участвовали зрители,получается, мы даже не расставались с ними, даже выбрали среди них человека, который впоследствии вошел в труппу", – поделился Леонид Окунев.

﻿

В ближайшее время в репертуаре театра появится новая комедия. По словам Окунева, не хочется грузить зрителя в "послепандемийный период", поэтому решили поработать в таком жанре. "По муниципальному заказу мы должны сделать три спектакля в сезон, но у нас всегда получается больше – пять-шесть", – сказал директор "Ангажемента".

Сейчас в театре ждут, когда им разрешат набирать полные залы как раньше. Как говорит Леонид Окунев, когда зал полностью заполнен, это совершенно другая энергетика, а пока актеры играют в условиях 50-процентного ограничения на заполнение театральных залов.

﻿

Художественный руководитель и директор "Ангажемента" поздравил коллег со Всемирным днем театра. "В театре есть масса людей, которых зрители не видят и не знают, но они делают большую работу. Это и цех пошива, и дикарионная мастерская. Все вместе складывается в спектакль", – подытожил он.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всемирный день театра , Леонид Окунев , театр Ангажемент

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 27.03.2021Спектакль-аудиодневник от питерского режиссера представили в Тюмени
15:10 27.03.2021Бродвейский мюзикл "Семейка Аддамс" покажет Тюменский драматический театр в июне
14:55 27.03.2021Игры на стратегию и смекалку представлены в "Конторе пароходства"
14:52 27.03.2021Тюменские подростки отправятся в эколого-краеведческую экспедицию