Спектакль-аудиодневник от питерского режиссера представили в Тюмени

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Спектакль-аудиодневник "Меня для тебя море" по пьесе Марты Райцес от театрального режиссера и художника, автора независимых проектов из Санкт-Петербурга Екатерины Угленко представили в ТРЦ "Матрешка" в Тюмени 27 марта.

На втором этаже ТЦ напротив фудкорта организаторы постановки – МТЦ "Космос" - установили большой куб. В нем могут находиться 10 человек. Все, что им нужно - смартфон и наушники. Содержание пьесы переведено в digital-формат. Главную и единственную роль играет московская актриса, танцовщица и перформер Елена Сысоева. Фоторяд помогает в восприятии текста.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта Екатерина Угленко, в спектакле исследуется театральное переживание нетеатрального опыта: зрители находятся в одном пространстве, при этом каждый смотрит спектакль с экрана своего телефона. В торговом центре показана промо-версия спектакля. Целиком он будет представлен в МТЦ "Космос" в июне.

"Эта постановка о первой юношеской любви. Текст пьесы и драматургия слайдов выстроены таким образом, чтобы сосредоточить внимание зрителей на опыте первой юношеской любви двух человек, раскрывая его однополость только к финалу. Этот проект я начинала как курсовую работу, в этом году заканчиваю магистратуру РГИСИ при Новой сцене Александринского театра. На данный момент работа над спектаклем продолжается в команде с талантливыми специалистами: театроведом, режиссером и фотографом Варварой Засуевой, и продюсером, исследователем маркетинговых стратегий Анастасией Демакиной. Мы объединились в театральный проект LIMEN", - говорит она.

Екатерины Угленко Екатерины Угленко

Сотрудничество питерского режиссера Екатерины Угленко и тюменского "Космоса" началось в 2020 году. Тогда она выиграла грант конкурса "ЦЕХ" и вместе с единомышленниками поставила спектакль "Тюмень: коды состояния".

"Сейчас я нахожусь в процессе подписания договора на показы этого спектакля в "Космосе". В этом году тоже подали заявку на грант "ЦЕХа". Это спектакль-прогулка "Агент" с дополненной реальностью. "Цех" и "Космос" - у меня к ним уважение и благодарность за поддержку молодых специалистов и интерес к современному театру", - поделилась Екатерина Угленко.

По словам студентки, начинающего режиссера, театр привлекает ее тем, что дает возможность для исследований: "На самом деле все просто - я любопытный человек. Мне интересно исследовать и находить форму для этих исследований, а потом вовлекать в процесс других. Сейчас в поле моих интересов - восприятие и границы".

Анжела Лебедева