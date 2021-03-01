Василий Пустыльников: семейные походы в кукольный театр сближают родителей и детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современный кукольный театр - это театр синтетический: актеры больше не прячутся за ширмой все время спектакля, они поют и танцуют, играют с куклами, выводят на сцену ростовых, мимических кукол, кукол-гигантов. Об этом рассказал директор Тюменского театра кукол, заслуженный работник культуры РФ Василий Пустыльников.

Завсегдатаями постановок тюменских артистов становятся не только ребятишки. По словам руководителя учреждения, есть категория взрослых, которые в детстве не ходили в театр кукол, а когда у них родился малыш - начали с ним приходить на спектакли и им очень понравилось. Такие взрослые становятся инициаторами походов в театр, в них просыпается внутренний ребенок и даже художник. Василий Пустыльников считает, что совместные походы взрослых и детей в театр полезны тем, что после можно обсудить все с ребенком. Во время, когда взрослым часто некогда и дети сами по себе, билет в кукольный театр дарит возможность членам семьи пообщаться друг с другом, а это их очень сближает.

"У меня есть сожаление, что от большой любви к театру и творчеству я мало времени уделял своей семье и детям. А дети настолько быстро растут. Поэтому я хочу обратиться ко всем родителям - ходите с детьми в театр, уделяйте им больше внимания", - призвал он.

Спектакли формируют эстетическую базу ребенка. Все постановки, которые показывает Тюменский театр кукол, основаны на хорошей советской драматургии и русских народных сказках. Руководитель театра по долгу службы пересмотрел все спектакли, которые когда-либо шли на сцене, по несколько раз, но признается, что это ему абсолютно не в тягость. В душе он такой же ребенок, который испытывает искренний восторг от действа, и все постановки ему очень нравятся.

Прикоснуться к магии кукольного театра могут и ребята, которые, к сожалению, находятся в детских домах и интернатах. Они с удовольствием приходят на спектакли - билеты им предоставляют бесплатно. Артисты выступают для них не только на домашней сцене, но и выезжают в социальные учреждения. Дети, встречающие День защиты детей и 1 сентября в больничных палатах, тоже не остаются без праздника - театр кукол сотрудничает с ОКБ №1 и каждый год радует маленьких пациентов представлениями.

Среди актеров есть семейные пары, которые прибыли в Тюмень из других регионов. Василий Пустыльников рассказал, что Антон и Надежда Нестеренко приехали из Екатеринбурга, а Александр и Анна Ганичевы - из Нижнего Новгорода. Все они, по словам директора, востребованные, интересные, ведущие мастера театра и классные кукловоды.

Александр Лабыкин, Дарья Казакова