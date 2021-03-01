Читка пьесы "Летсплей" состоялась в тюменском торговом центре "Матрешка"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Читка пьесы "Летсплей" прошла в отдельном павильоне торгового центра "Матрешка" в Тюмени 27 марта. 10 актеров – почти весь состав театральной студии "Комната" - заняты в ней. Акция молодежного театрального центра Космос "Везде театр" приурочена к Международному дню театра.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель театральной студии Ильяс Гирфанов, такой формат читки пьесы – на площадке торгового центра – они используют впервые. Для них важно, чтобы зритель не отвлекался на потусторонние шумы, смог понять суть текста.

"Это пьеса современного драматурга Сергея Давыдова о маленьком рабочем городе, в котором началась кибервойна. Главные герои - два подростка. Получается, что пьеса о том, как два подростка спасли свой город и вообще весь мир", - говорит Ильяс Гирфанов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

У молодой команды актеров студии "Комната" первый опыт читок связан с пандемией коронавируса. 20 декабря 2020 г. в МТЦ "Космос" они представили пьесу Элины Петровой "Сатурация". Альманах историй из "красной зоны". В ее основе - реальные истории о тюменских врачах, работающих с ковид-пациентами, и людей, которые пережили болезнь.

Актеры - счастливые люди и работать в праздник – День театра – это важно и почетно, считает Ильяс Гирфанов.

"Сегодня увидел очень интересную статью от "Союза театральных деятелей". Там написано о том, что "нам не дали ни выходного, ни красного дня в календаре, но видимо это и должно быть так, потому что каждый наш день - праздник". Мне кажется, это правда, так как люди в театре, несмотря на всю драматичность, самые счастливые люди. Для меня театр - это любимое дело, которое очень плавно переходит в профессию, чему я очень рад", - резюмировал руководитель театральной студии "Комната".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Добавим, в рамках акции "Везде театр" в торговом центре "Остров" прошла читка демо-версии спектакля "Тюмень. Остаться Нельзя Валить?". К акции также приурочили спектакль-аудиодневник "Меня для тебя море" от театрального режиссера из Санкт-Петербурга Екатерины Угленко в ТРЦ "Матрешка".

Анжела Лебедева