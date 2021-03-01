На выборах в Тюменской области 19 сентября используют 120 КОИБов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На территории Тюменской области 19 сентября 2021 года планируется использовать 120 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ - 2017), сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

По его словам, в помещениях 377 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий организуют видеонаблюдение.

"Также на всех избирательных участках будет применяться технология ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом)", - рассказал он.

В сентябре 2021 года планируется проведение выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В этот же день пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы.