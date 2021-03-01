Игры на стратегию и смекалку представлены в "Конторе пароходства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стратегические авторские игры представлены на фестивале настольных игр "Искра-тека", который открылся в мультицентре "Контора пароходства" 27 марта.

Кандидат педагогических наук, руководитель АНО "Центр социального творчества и туризма "Искра" и компании Kuda-Game Григорий Кудашов занимается развивающими играми на протяжении 27 лет.

"Сегодня представляю три авторские стратегические игры настольного формата: "Мозгопрыг", "Словоход", "Цифроход". Желающим могу показать конструктор слов – своеобразный тренажер креативности. Взял с собой игры, посвященные истории Великой Отечественной войны. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы сделали семь таких игр по разным тематикам: "Дети-герои", "Тюменцы-герои Великой Отечественной войны", "Оружие Победы" и другие. Играя в них, тюменцы узнают о людях, в честь которых названы улицы города. Часто у многих включается интерес, чтобы изучать историю, узнать о чем-то больше. Сегодня я принес эти игры в качестве призов для самых активных игроков", – поделился он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Играя дети тренируют математическое мышление, расширяют словарный запас. В этом смысл хороших игр, считает Григорий Кудашов.

"Главная задача игры – включить интерес. Люди играют, потому что интересно, азартно, но при этом решаются педагогические вопросы – игроки что-то узнают, развивают определенные качества", – добавил он.

Фестиваль продлится до 17 часов. Вход свободный. Тюменцы могут принять участие в мастер-классах по рисованию песком на световых планшетах, поиграть в различные игры, в том числе и древние, изготовленные в мастерской "Туми-иши". Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова