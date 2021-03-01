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Социальным предпринимателям Тюменской области помогают повышать квалификацию

Экономика, 17:57 29 марта 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 300 человек стали выпускниками Школы социального предпринимательства, действующей в Тюменской области с 2017 года. Центр инноваций социальной сферы направляет выпускников на стажировку на предприятие схожего вида деятельности, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

"Выпускник может сам предложить предприятие, на котором он хочет пройти стажировку. Например, наши подопечные учились в Заводоуковске, Тюмени и Санкт-Петербурге", - рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Александра Князева.

Так, косторез из Тобольска Михаил Турышев прошел стажировку в сургутской кузнице. Социальный предприниматель трудится над сохранением косторезного промысла в регионе, развивает в своем городе традиционное ремесло и обучает детей.

"Обская кузница" стала местом его стажировки не случайно. Ремесленный труд имеет схожие особенности. Михаил Турышев узнал, как организовать маркетинг, правильно продвигать продукцию, разнообразить набор услуг мастер-классами для любителей ручного труда.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Вопросы по обучению в Школе социального предпринимательства можно задать сотрудникам центра по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# социальное предпринимательство , стажировка

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