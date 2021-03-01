Тюменский завод по производству мороженого в 2021 году в два раза увеличит объем продукции

| Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте | Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте

Завод по производству мороженого "Ландис" в Тюмени планирует вдвое увеличить объемы производства. В планах на 2021 год - организовать доставку на дом в Екатеринбурге, зайти на рынок в Пермском крае и Челябинской области.

Ежегодно фабрика выпускает 2,5 тыс. тонн мороженого. С начала 2021 года объем продаж увеличился на 40%. Расширился и ассортимент производимой продукции. Если в декабре в перечне товаров числилось 12 позиций, то сейчас их уже 19. В ближайшее время мороженое начнут фасовать по одному килограмму со всевозможными наполнителями - от черники до соленой карамели.

Сейчас "Тюменский пломбир" можно найти практически в всех магазинах Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, в Екатеринбурге. Компания доставляет мороженое на дом в Москве.

Завод по производству мороженого "Ландис" в 2016 году стал первым предприятием в индустриальном парке "Боровский". Фабрика получила существенные налоговые льготы, аренду земельного участка с подведенными инженерными сетями и коммуникациями. Общий объем инвестиций при создании завода составил 127 млн руб, сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.