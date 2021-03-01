В Тюменской области 67 предприятий получают поддержку по нацпроекту

www.sibur.ru/ www.sibur.ru/

108,8% по итогам 2020 года составил рост производительности труда на тюменских предприятиях, участвующих в национальном проекте "Производительность труда". Это прогнозные данные, предоставленные обозревателю ИА "Тюменская линия" областным департаментом экономики.

Сегодня в реализацию нацпроекта в регионе вовлечены 67 тюменских предприятий, которые получают экспертную поддержку федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда. Кроме того, в Тюменской области работает региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

С помощью экспертов предприятия - участники проекта достигли заметных результатов: на отдельных производственных участках время протекания процесса сокращено на 40%, внеплановые простои - на 55%. Например, Ишимский механический завод на 28,6% увеличил объем выпуска тяговых шестерен для тепловозов. На сельхозпредприятии "Исеть-Молоко" выработка одного сотрудника на потоке производства сыра "Сулугуни" выросла на 33%. А в компании "Евробетон" более чем на треть сократили время производства продукции.

Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется в Тюменской области образовательным программам. На базе Тюменского технопарка с 2018 года функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Специальное обучение прошли более 1,1 тыс. работников предприятий, участвующих в национальном проекте.

В 2020 году в регионе была создана "Фабрика процессов", на которой создаются условия, максимально приближенные к реальным: производственные роли, оборудованная под цех производственная площадка, сборка настоящего регулятора давления газа. Все это позволяет не только получить новые навыки, но и поддерживать уровень вовлеченности и мотивации при решении поставленных задач. Тренинг на "Фабрике процессов" прошли более 360 работников предприятий, органов власти и образовательных учреждений.

Нацпроект "Производительность труда" приносит конкретные результаты - по предварительным данным, индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2021 года составил 107,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Особенно важно, что рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающего сектора региональной экономики. В этой сфере индекс составил 121,9 %. По этому показателю Тюменская область заняла шестое место среди регионов России.

Рост производительности труда - ключевой фактор экономического развития, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор. "Несмотря на негативные макроэкономические последствия пандемии, тюменская промышленность уверенно выдерживает траекторию роста. Позитивную роль в этом процессе играет реализуемый в регионе комплекс мер по государственной поддержке бизнеса. Стабильный промышленный рост - одно из важнейших условий активного развития социальной сферы и повышения качества жизни земляков", - убежден губернатор.

Евгений Бабенко