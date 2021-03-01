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Агроусадьбу откроет в Голышманово выпускник школы социального предпринимательства

Экономика, 13:08 31 марта 2021

mcx.gov.ru/

Агроусадьба "В гостях у Мити" положит начало развитию сельского туризма в Голышмановском городском округе. Идею реализует предприниматель Дмитрий Зазулин - выпускник школы социального предпринимательства.

21 проект представили слушатели по итогам 21-го потока школы, которая проходила около двух месяцев, сообщают организаторы.

Обучающий проект "Школа социального предпринимательства" разработан по программе Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" и действует в Тюменской области пять лет. С 2019 года проект реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам руководителя Центра социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александры Князевой, в Школе социального предпринимательства ученикам дают необходимый инструментарий, чтобы они могли успешно реализовать свой проект. Ученики считают, сколько нужно вложить средств, сколько нужно привлечь клиентов, сколько предоставлять услуг в месяц, определяют прибыль от проекта и как быстро он окупится.

Сертифицированные тренеры помогают социальным предпринимателям усовершенствовать свой проект, рассказывают, как в выбранной нише можно заработать.

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# агроусадьба , бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , школа социального предпринимательства

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