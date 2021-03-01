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Тюменские лыжники стали третьими в командном спринте на чемпионате России

Спорт, 16:58 31 марта 2021

Федерация лыжных гонок РФ

Команда Тюменской области в составе Ивана Якимушкина и Дениса Спицова финишировала третьей в спринте свободным стилем среди мужчин на чемпионате России в Тюмени в центре "Жемчужина Сибири" 31 марта, сообщает федерация лыжных гонок России.

Лидерство у команды Архангельской области - Александр Терентьев и Александр Большунов. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Андрей Краснов и Иван Кириллов, Сахалинская область.

Напомним, чемпионат Росси по лыжным гонкам продолжится в Тюмени до 4 апреля. Соревнования проходят при 50% заполненности трибун.

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# лыжные гонки , чемпионат России

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