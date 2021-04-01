В Тюменской области для бизнеса внедряют электронную процедуру получения микрозаймов
Тюменские предприниматели могут подать документы для получения государственных микрозаймов на развитие бизнеса на электронную почту или через систему электронного документооборота Диадок.
В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Тюменской области приняты меры по упрощению процедуры получения государственных микрозаймов на развитие бизнеса.
"В Диадоке можно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные документы, - разъясняется в сообщении департамента инвестиционной политики государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. - Они равносильны бумажным документам с собственноручной подписью".
Чтобы вести документооборот через Диадок, нужен сертификат электронной подписи — предпринимателю подойдет тот, которым он подписывает отчетность для Федеральной налоговой службы России.
Также сокращен пакет документов на микрозайм, сокращены сроки рассмотрения поступивших документов с 7 до 5 рабочих дней, введены беззалоговые микрозаймы до 1 млн рублей.
Введена процедура прескоринга – предварительной проверки заявителей по минимальному количеству документов (заявка, паспорт и согласие на обработку персональных данных) – на предмет соответствия заявителя условиям предоставления микрозаймов Фонда микрофинансирования Тюменской области в части его кредитной истории и деловой репутации. Срок прескоринговой проверки составляет один рабочий день.