В Тобольске в 2021 году начнется строительство центра гимнастики
Строительство центра гимнастики в 7а мкр по ул. Нефтехимиков в Тобольске начнется в 2021 году.
О перспективах нового спортивного объекта рассказал глава города Максим Афанасьев в Instagram.
На базе 18-ой школы гимнастикой занимаются более 500 детей. Создание для них собственной современной тренировочной базы долгожданное и радостное событие, уверен Афанасьев.
"Это позволит будущим чемпионам осваивать технически сложные элементы, привозить больше побед с соревнований разного уровня. Центр гимнастики станет площадкой и для проведения соревнований на тобольской земле", - говорит он.
Юные спортсмены Тобольска под крышей гимнастического центра смогут также заниматься хип-хопом, воркаутом, аэробикой.
Центр гимнастики создается в рамках программы развития городской инфраструктуры "Тобольск 2020" при поддержке правительства Тюменской области, компании СИБУР.
Его сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.
Анжела Лебедева