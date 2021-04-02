В Тобольске в 2021 году начнется строительство центра гимнастики

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Строительство центра гимнастики в 7а мкр по ул. Нефтехимиков в Тобольске начнется в 2021 году.

О перспективах нового спортивного объекта рассказал глава города Максим Афанасьев в Instagram.

На базе 18-ой школы гимнастикой занимаются более 500 детей. Создание для них собственной современной тренировочной базы долгожданное и радостное событие, уверен Афанасьев.

"Это позволит будущим чемпионам осваивать технически сложные элементы, привозить больше побед с соревнований разного уровня. Центр гимнастики станет площадкой и для проведения соревнований на тобольской земле", - говорит он.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Юные спортсмены Тобольска под крышей гимнастического центра смогут также заниматься хип-хопом, воркаутом, аэробикой.

Центр гимнастики создается в рамках программы развития городской инфраструктуры "Тобольск 2020" при поддержке правительства Тюменской области, компании СИБУР.

Его сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.

Анжела Лебедева