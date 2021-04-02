Александр Моор поделился впечатлениями о лыжных гонках в "Жемчужине Сибири"

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Позитивными эмоциями от соревнований по лыжным гонкам, которые прошли на чемпионате России в Тюмени, поделился губернатор Тюменской области Александр Моор на своих официальных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Сегодня посчастливилось посмотреть сразу две эстафетные гонки чемпионата страны по лыжам на "Жемчужине Сибири". Вдвойне приятно болеть за красивый спорт в компании с легендарной лыжницей, президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и полномочным представителем президента России в УФО Владимиром Якушевым. Кто победит в чемпионате — узнаем уже в это воскресенье. Болею за Тюменскую область!", - написал глава региона.

Напомним, в женской эстафете 4х5 км победу одержала сборная Тюменской области. Честь региона отстояли Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. На втором месте – команда Республики Татарстан, на третьем – сборная Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В мужской эстафете 4х10 км команда Тюменской области (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) заняла второе место, уступив лидерство сборной Северо-Западного федерального округа, на третьем месте расположились спортсмены из Республики Коми.

Александр Моор от поздравил тюменских лыжниц с победой, а лыжников – с "серебром". "Вместе со спортсменами и болельщиками я очень радуюсь, что после долгого перерыва, связанного с пандемией, на тюменскую землю вернулся большой спорт. Уверен, что мы и в дальнейшем будем проводить крупные спортивные турниры на высоком уровне", – подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко