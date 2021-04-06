Для тюменцев проведут бесплатные тренировки по зумбе и воздушной гимнастике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные тренировки организуют для трудовых коллективов Тюмени в выходные дни - 10, 11, 18 и 25 апреля. Занятия будут приурочены ко Всемирному дню здоровья.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова.

Она отметила, что посетить тренировки могут группы от пяти человек, количество мест ограничено.

"Такая кампания в апреле у нас проходит ежегодно в рамках профилактического проекта "Месяц здоровья". Но подобную форму, когда на занятия приглашаются трудовые коллективы города, мы реализуем впервые. Для горожан – это отличная возможность провести выходные дни здорово и с пользой", - рассказала она.

10 апреля состоится занятие по кроссфиту в фитнес-центре "Taiga", 11 апреля в студии "Strelka" тюменцев ждет сайкл-тренировка на велотренажерах. Любителей танцев приглашают на зумбу в фитнес-клубе "Sunrise" 18 апреля. Попробовать себя в воздушной гимнастике в полотнах можно будет 25 апреля в фитнес-центре "VerticaL".

Запись на тренировки проводится по телефону 214-900. Также оставить заявку можно в группе областного центра профилактики и реабилитации во ВКонтакте.

Любовь Голышева