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Тюменцы смогут оплачивать коммунальные услуги по электронным квитанциям

Экономика, 19:21 05 апреля 2021

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк и управляющая компания ООО "Мегаполис" первыми в Тюмени реализовали возможность оплаты услуг ЖКХ по электронной квитанции. Теперь 3 тыс. клиентов поставщика услуг смогут получить платежный документ в приложении "Сбербанк Онлайн" и при необходимости сохранить его на мобильном телефоне или компьютере.

Для того чтобы посмотреть электронную квитанцию, пользователю нужно зайти в Сбербанк Онлайн, выбрать раздел "Платежи", затем в поисковой строке набрать ИНН или наименование поставщика, выбрать нужную услугу и перейти к оплате.

Перед совершением платежа клиент может ознакомиться с деталями выставленного счета, нажав в приложении кнопку "Подробная информация по счету". На экране отобразится электронная версия платежного документа, отражающая расходы за услуги ЖКХ, с возможностью посмотреть подробности начислений по каждой услуге.

Информация в цифровой и бумажной квитанциях идентична, они имеют одинаковую юридическую силу. Однако электронная квитанция приходит потребителю быстрее — в день формирования счёта на оплату.

"Сбербанк уделяет пристальное внимание инициативам, снижающим неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Внедрение электронных квитанций – одно из решений, позволяющих сохранить деревья. Кроме того, стоимость печати и доставки бумажных счетов за услуги ЖКХ весьма высока — 5–10 рублей за штуку. Электронные квитанции помогают поставщикам услуг сократить расходы, а нашим клиентам получать информацию в удобной для них форме", прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

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