Тюменская область вошла в лидеры рейтинга прозрачности госзакупок

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Тюменская область - лидер в номинации "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе муниципальных закупок". Еще по трем показателям регион сохранил ведущие позиции. Итоговый рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ представили во время форума-выставки "Госзаказ-2021".

Ежегодное исследование проводит общероссийская общественная организация "Гильдия общественных закупщиков и специалистов по закупкам".

В соответствии с оценкой экспертов, Тюменская область сохранила лидирующие позиции по показателям: "Оценка информационной инфраструктуры", "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок", "Исполнение государственных и муниципальных контрактов". По всем остальным показателям присвоен высший уровень эффективности.

Контрактная система Тюменской области постоянно совершенствуется, внедряются новые проекты, позволяющие оптимизировать закупки, повысить их качество и эффективность, отметили в управлении государственных закупок Тюменской области.